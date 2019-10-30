Bakan Üstel, başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, dün öğlen saatlerinde Geçitkale'deki uçak kazasında yaşamını yitiren pilotlar için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Bakan Üstel mesajında, “Eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu iki değerli pilotumuzun yaşamını yitirmesini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Yaşamlarını yitiren iki değerli pilotumuza tanrıdan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

30/10/2019 11:05