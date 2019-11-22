Komite,Sivil Havacılık Dairesi Yasa Tasarısını oy birliği ile kabul etti 

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi HP Milletvekili Jale R. Rogers Başkanlığı’nda saat: 11.00 de toplandı.

Komite, gündeminde bulunan Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısını oy birliği ile kabul etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite ayrıca Sanayi Sicil Yasa Tasarısını ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısını madde madde oyladı. Tasarıların III. okunuşları bir sonraki toplantıda ele alınacak.

Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizde planlı sanayileşmenin sağlanması, sanayi politikalarının ve hedeflerinin doğru ve gerçekçi olarak oluşturulabilmesi, sanayi sektörünün takip edilmesi, sektöre yön verilmesi, sanayi ile ilgili istatistik ve raporların güncel olarak görülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, sanayi işletmesi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel veya kamu tüzel kişilerin denetim altına alınarak sicil kayıtlarının yapılması amacıyla; sanayi işletmesi gerçek ve tüzel kişilerin sanayi siciline başvurularını, kayıtlarını, sanayi sicil belgesinin düzenlenmesini, değişiklik, vize ve iptal işlemlerini, yıllık işletme cetvelleri, ürün sınıflaması, sanayi işletmelerinin yükümlülüklerini ve idarenin görev ve yetkilerini, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak olan yaptırımları düzenleyen “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır”.

Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şu şekilde ifade edildi:

KKTC Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasasında beş olan ilçe sayısının Lefke’nin de ilave edilmesiyle altıya çıkarılmasına paralel olarak, Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğünün de ihdas edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sivil Savunma Teşkilat, Donatım ve Tedbirler Tüzüğünde beş olan Sivil Savunma Bölge Müdürlük sayısının bir artırılarak altıya çıkarılmasını sağlamak için, Lefke Bölge Müdürlüğünde görev yapmak üzere, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasasındaki Sivil Savunma Şube Bölge Müdürü kadro sayısının bir artırılarak, mevcut kadro sayısının 13’den 14’e çıkarılması amaçlanmıştır”.

Açıklamada, yapılacak bu değişiklik bağlamında, günün hizmet şartlarına uygun olarak, Sivil Savunma Şube Bölge Müdürü Kadrosu Hizmet Şeması’nın “Aranan Nitelikler” kısmının 1’inci maddesinin yeniden düzenlendiği kaydedildi.



HP Milletvekili Jale R. Rogers başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sıla U. İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

22/11/2019 17:53