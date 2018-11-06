Anastasiades halkı bilgilendirecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades bugün öğleden sonra halkı desantralize federasyon önerisi konusunda bilgilendirecek.

Anastasiades basın açıklaması öğleden sonra saat 19.30’da Ulusal Konsey’de gerçekleştirilecek.

Anastasiades televizyon temsilcileri, yazılı basın ve Kıbrıs Haber Ajansı temsilcilerine desantralize federasyon önerisi hakkında bilgi verecek.

Bugünkü bilgilendirmenin arından 12 Kasım Pazartesi günü de Rum Ulusal Konsey toplanacak. Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou’nun daha önce açıkladığına göre, Rum Lider bu toplantıda Ulusal Konsey üyelerini 26 Ekim’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve 31 Ekim Çarşamba günü BM Genel Sekreterinin Özel Görevlisi Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda bilgilendirecek.