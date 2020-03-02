Mehmetcik için bu sabah namazında dua edildi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın talimatıyla “Bahar Kalkanı Harekâtı” nedeniyle Mehmetçiğe manevi destek olmak amacıyla sabah namazında ülke genelinde tüm camilerde Fetih Suresi okundu ve dua edildi.

Din İşleri Başkanlığı, din görevlilerine gönderdiği mesajda “Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı ‘Bahar Kalkanı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunmasını, Mehmetçiğe ve millete dua edilmesini” istemişti

02/03/2020 11:34