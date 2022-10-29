Da Vinci Dershanesi’nden anlamlı etkinlik

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, öğrenci ve öğretmenleri “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı “dolayısıyla dersane önünde etkinlik düzenledi.

Dershane öğrenci ve öğretmenleri hastalığın ve erken tanının önemini belirtmek için meme kanserine dikkat çektiler.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin desteği ile yapılan etkinlikte öğrencilere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

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29/10/2022 11:41