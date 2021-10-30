Da Vinci Dershanesi’nden anlamlı etkinlik

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, öğrenci ve öğretmenleri “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı “dolayısıyla dersane önünde etkinlik düzenledi. 

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30/10/2021

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Da Vinci Dershanesi’nden anlamlı etkinlik

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, öğrenci ve öğretmenleri “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı “dolayısıyla dersane önünde etkinlik düzenledi. 
Dershane öğrenci ve öğretmenleri  hastalığın ve erken tanının önemini belirtmek için pempe ponpon ve pankartlarla meme kanserine dikkat çektiler. Etkinlik öğrencilerin ellerindeki pembe balonları uçurarak alkışlar içinde sona erdi. 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin desteği ile yapılan etkinlikte öğrencilere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

 

30/10/2021 15:17
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TAGS: Da Vinci Dershanesi, anlamlı etkinlik, meme kanseri, farkındalık, haberkıbrıs,
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