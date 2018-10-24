Da Vinci'nin dehasının sırrı göz hastalığı mı?

İtalyan filozof, mucit ve sanatçı Leonardo Da Vinci'nin üç boyutlu çizim ve perspektif yeteneği, çok yaygın olan bir göz hastalığına bağlı olabilir.

İddianın kaynağı JAMA Opthalmology dergisinde bu ay yayımlanan bir araştırma. Da Vinci'nin iki heykeli, iki yağlı boya tablosu ve iki çiziminini incelendiği araştırmanın bulguları, eserlerde "istikrarlı biçimde dışa doğru -10.3 derece kayma olduğunu" ve bunun da halk arasında "şaşılık" olarak da bilinen göz kayması kaynaklı olabileceğini gösteriyor.

İtalyan ressam Leonardo da Vinci

Göz kayması olan insanlar genelde binoküler görüşe sahip; yani her iki gözünü de birbirinden bağımsız olarak kullanarak görme işlemini gerçekleştiriyor. Bunun da kişide görüş alanı ve derinlik hissiyatının artırabileceği yorumları yapılıyor. Da Vinci'de olduğu tahmin edilen 10.3 derecelik göz kaymasının doktorlarca "orta dereceli bir kayma" olarak değerlendirildiğine dikkat çekilirken dergide "Ekzotropi'nin (dışa doğru göz kayması) varlığı, …Da Vinci'nin düz tuval üzerinde olağanüstü alan yakalama yeteneğine katkıda bulunmuş olabilir" ifadelerine yer veriliyor. Da Vinci'nin durumunun "objelerin ve yüzlerin üç boyutlu kesinliğini ve dağ tablolarındaki alan derinliğinin gerilemesini tasvir etmek için" özellikle etkili olabileceği de not ediliyor.

Araştırmayı yapan Londra Şehir Üniversitesi'nden Profesör Christopher Tyler "Rembrandt'tan Picasso'ya birçok büyük ressamın şaşı olduğu düşünüldü ve görünüşe bakılırsa Da Vinci de onlardan biri. Dünyayı bir gözle görebilmek, resmedilen iki boyutlu kopya ile direk mukayeseye imkan tanıdığından şaşılığın koşulları bir ressam için oldukça uygun" değerlendirmesini yaptı.