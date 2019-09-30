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Greta Thunberg'in BM konuşması şarkıya dönüştü

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmasıyla tüm dünyanın gündeminde olan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bir metal müzik grubuna ilham verdi ve konuşması death metal şarkısına dönüştü

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30/09/2019

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Greta Thunberg'in BM konuşması şarkıya dönüştü

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, konuşmasıyla tüm dünyanın gündemine girmişti. Thunberg’in "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözlerini içeren etkili konuşması, internette 3 milyondan fazla izlenmişti. Konuşma, bir death metal şarkısına ilham kaynağı oldu. Suaka adlı müzik grubu üyeleri Thunberg’in sözlerini şarkıya çevirerek bir de klip hazırladı. Thunberg, kendi Facebook sayfasında da klibi yayınladı

30/09/2019 15:00

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TAGS: haber, kıbrıs, greta, şarkı
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