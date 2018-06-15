Bayramın ilk gününde iki turist hayatını kaybetti

Ülkemizde turist olarak bulunan iki kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi…

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün saat 16:00 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde turist olarak bulunan İsveç uyruklu 75 yaşındaki Zahra Arabshahı, havuz başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi…

Bir ani ölüm olayı da Girne’de yaşandı…

Bir otelde turist olarak bulunan 72 yaşındaki İsmail Kaşcı, saat 16:00 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı…

İsmail Kaşcı’ya orada bulunan bir doktor tarafından gerekli müdahale yapılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi…

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor…