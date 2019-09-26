Rivlin Hükümeti Kurma Görevini Netanyahu'ya Verdi

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Netanyahu ve seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı liderleri Benny Gantz'ı birlik hükümeti kurma görüşmeleri için Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında ağırladı.

Görüşmeden kısa süre sonra Rivlin, partisi seçimleri ikinci tamamlayan ancak meclise giren sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'yu yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

Rivlin'in bu kararı Netanyahu ile Gantz'ın birlik hükümeti kurmak amacıyla yaptıkları görüşmeden kısa süre sonra alması dikkati çekti.

NETANYAHU İLE GANTZ KOALİSYON HÜKÜMETİNDE ANLAŞAMADI

Öte yandan Mavi-Beyaz'ın önde gelen isimlerinden Yair Lapid, birlik hükümeti kurmak amacıyla Netanyahu ile Gantz arasında yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Netanyahu ile Gantz, pazartesi de Rivlin'in çağrısı üzerine birlik hükümetini kurmayı görüşmek üzere bir araya gelmişti.

26/09/2019 10:17