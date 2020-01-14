GKK Komutanı Er, Küçük Ve Denktaş için mesaj yayımladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Altan Er, Kıbrıslı Türklerin Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri nedeniyle mesaj yayımladı.

Tuğgeneral Er mesajında; “Kıbrıs Türk milletinin milli Kıbrıs davası ile özdeşleşmiş ve hayatlarını Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine adamış liderlerimizden Dr. Fazıl Küçük’ü 36’ncı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı 8’inci ölüm yıl dönümlerinde rahmetle anıyor ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

14/01/2020 15:27