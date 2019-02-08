Sigarayı bırakmanın sağlığa 5 etkisi

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, sigara, beyin tümörleri, ortakulak hastalıkları, lösemi, felç, damar sertliği, koroner kalp hastalığı, kalp krizi, akciğer, gırtlak, lenf, meme, mesane gibi kanserler ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), astım gibi pek çok hastalığa neden oluyor.

Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinde yer alan araştırmaya göre, akciğer kanserine yakalanma riski sigara içmeyenlerde yüzde 3, bir paket sigara içenlerde yüzde 66, 2 paket içende yüzde 217 artıyor. Uzmanlar, tütün dumanının 7 binden fazla kimyasal madde içerdiğini anımsatarak "Bunlardan 50'den fazlasının kansere neden olduğu biliniyor. Sigara bırakmada kullanılan en etkin tedavi yöntemlerine ülkemizde ulaşmak ve sigara bırakma polikliniklerinden destek almak mümkün" diyor.

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması verilerine göre; Türkiye'de sigara içenlerin yüzde 44.9'unun son bir yıl içinde tütün kullanımını bırakmayı denediğini anımsatan Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esra Uzaslan, "Ülkemizdeki tütün tüketimine bağlı hastalık ve ölümleri azaltmak üzere yürürlüğe konulan yasalar ile sigara satışları 2008 yılından itibaren düşüşe geçse de, 2014 yılından itibaren tüketim yeniden arttı, 2015 yılında ise 2008 seviyelerine geri dönüldü. Türkiye'de yaklaşık 400 Sigara Bırakma Polikliniği bulunmaktadır. Alo 171 hattı üzerinden veya doğrudan bu merkezleri arayarak randevu alınabilir" dedi.

10 SİGARA ETKİSİ

Dr. Tutku Taşkınoğlu "Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporuna göre sigara içerken yaklaşık 10 kez nefes aldığınız halde bir saatlik bir nargile içiminde 100 kez nefes alarak duman solursunuz. Yaklaşık bir saat süren bir nargile seansında bir sigaradan alacağınız duman miktarından 100 ila 200 kat daha fazla duman solursunuz. Yani bir saatlik bir nargile seansı sırasında, 10 sigara içmişsiniz gibi etkilenirsiniz" uyarısında bulundu

Uzmanlar sigarayı bırakanların sağlığında görülen etkileri 5 maddede özetliyor:

20 dakikada kalp atış hızı düşer.

1 — 9 ayda öksürme ve nefes darlığı azalır.

1 yılda koroner kalp hastalığı riski sigara içen birinin yarısı kadar olur.

10 yılda akciğer kanseri riski sigara içen birinin yarısı kadar olur, ağız, gırtlak, yemek borusu, böbrek, mesane ve pankreas kanseri riski azalır.

15 yılda koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen birininkiyle aynı olur.

'HIZLI VE SİNSİ'

Dr. Afşin Ali, 1 Ağustos 2018'de Amerika'da yayımlanan bir araştırmaya göre, kadınlar için akciğer kanseri ölüm oranlarının 2015'ten 2030'a kadar yüzde 43 artacağının öngörüldüğünü belirterek hızlı ve sinsi ilerleyen akciğer kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.