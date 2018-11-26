Kim Kardashian: Evlenirken uyuşturucu etkisi altındaydım

Kim Kardashian, eski eşi Damon Thomas ile uyuşturucu etkisi altında evlendiğini itiraf etti.

Kim Kardashian, ailesiyle birlikte yaptığı reality şov programı Keeping Up With The Kardashians’ta geçmişine dair konuştu.



38 yaşındaki ABD’li yıldız, 2000 yılında şarkı yazarı Damon Thomas ile uyuşturucu etkisi altında evlendiğini itiraf etti.



Kardashian, “Uyuşturucu hap etkisinde evlendim. İlk kez kullanmıştım” dedi.



Kardashian ayrıca, eski sevgilisi şarkıcı Ray J ile 2007 yılında internette yayınlanan seks kasedinin de yine uyuşturucu etkisi altındayken çekildiğini açıkladı.

Kardashian, “Ergenliğimin son dönemlerinde asiydim. Artık öyle değilim. Hala eğlenebiliyorum ama sapkın değilim” dedi.

Kardashian’ın uyuşturucu kullandığını itiraf etmesi hayranlarını ikiye böldü. Kimi, şeffaf davrandığı için Kardashian’ı kutlarken kimi de uyuşturucu kullanmasını ‘iğrenç’ olarak nitelendirdi.

Kardashian, 2000 yılında evlendiği Damon Thomas’tan 2004 yılında boşanmıştı. Boşanma gerekçesi, şiddete uğramasıydı.