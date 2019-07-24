Karaoğlanoğlu’nda bıçaklı kavga!

Karaoğlanoğlu’nda bir sokakta, bugün 03.00 sıralarında iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre akşam, saat 03:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Safer Bolkan sokak üzerinde B.W.B. (E-23), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Eray DULKADİR’i sağ el dış kısmından yaralamıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgilj soruşturması devam etmektedir.