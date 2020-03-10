Nijerya'da silahlı saldırı: 8 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Yarkatsina köyünde saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, yüzlerce kişi güvenlik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Çatışmalar sebebiyle binlerce kişi evini terk etti

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış akdi imzalamıştı ve 2 binden fazla çete üyesi, silahlarını hükümete teslim etmişti.

10/03/2020 10:00