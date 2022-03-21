Dadük ve Bakir tutuksuz yargılanacak

Demirhan’da meydana gelen demir hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salih Dadük ve Sezer Bakir yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Salih Dadük ve Zanlı 2 Sezer Bakir’ın 12 Mart 2022 tarihinde, Demirhan’da bulunan ve Oben Arhun'a ait yarım inşaatın avlusu içerisinden muhtelif boyutlardaki yaklaşık 600 TL değerindeki 8'lik inşaat demirlerini sirkat ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların 16 Mart 2022 tarihinde, saat 19.00'da yine konu inşaatın avlusu içerisinden yaklaşık 400 kilo ağırlığında 3.600 TL değerindeki inşaat demirlerini sirkat ettikleri esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların ayni gün gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların TC vatandaşı ve adada çalışma izinli bulunduğunu belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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21/03/2022 13:58