‘Dağ’ artık evli… Aralarındaki boy farkı 50 cm!

Aralarındaki boy farkı nedeniyle sosyal medyada sık sık esprili gönderilere konu olan ünlü oyuncu Thor Björnsson ile sevgilisi Kelsey Henson dünya evine girdi.

2.06 boyundaki Björnsson ile 1.56 boyundaki Henson düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. 29 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bu güzel kadını hayatımın geri kalanında olacak. Yan yana yaşayacağımız her şey için çok heyecanlıyım” dedi. Henson ise “Seni sonsuza dek seveceğim. Hayatta tüm yaşayacaklarımızda yanında durmaya söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Game of Thrones’daki rolüyle ünlenen Björnsson, bu yıl ‘dünyanın en güçlü adamı’ yarışmasını da birinci tamamlamıştı.