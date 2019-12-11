Dağ yolu bu gece trafiğe kapanacak!

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11/12/2019

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Dağ yolu bu gece trafiğe kapanacak!

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporu doğrultusunda bu akşam saat 20:00'den itibaren kuvvetli, yer yer cok kuvvetli sağanak yagış beklendiği  yönündeki açıklamasının ardınan bazı önlemler alındı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı,  halen inşa halinde olan ve yol yapım çalışmaları süren Değirmenlik- Çatalköy yolunun (Dağyolu), bu gece 22:00 ile yarın sabah 07:00 saatleri arasında trafik ve yol güvenliği açısından tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. 

11/12/2019 21:24
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TAGS: Dağ yolu, trafik, haber, kıbrıs
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