Dağ yolunda elma yüklü tır kaza yaptı, bir kişi yaralandı
11/01/2023
Girne-Değirmenlik dağ yolunda bugün meydana gelen kazada bir TIR, şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 15.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 11-12 km’leri arasında, Suat GÜNDÜZ (E-60), yönetimindeki TRK 921 plakalı elma yüklü tır araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp yaklaşık 20 metrelik derinliğe yuvarlandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor