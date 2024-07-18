Dağ yolunda kaza; Beton mikseri devrildi

Dağ Yolu'nda meydana gelen sonucu beton mikseri yola devrildi.

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18/07/2024

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Dağ yolunda kaza; Beton mikseri devrildi

Dağ Yolu'nda meydana gelen sonucu beton mikseri yola devrildi.

Saat 13:30 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Ali RAZA (E-26) yönetimindeki JA 060 plakalı beton mikseri ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrildi. 

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ALİ RAZA kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

 

18/07/2024 15:26
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TAGS: kaza
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