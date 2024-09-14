Dağ yolunda tehlikeli sürüşe ceza

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14/09/2024

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Dağ yolunda tehlikeli sürüşe ceza

Girne-Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde seyreden bir kamyon sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde önünde seyreden başka bir aracı tehlikeli mahalde geçtiği görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, Polis Ekipleri harekete geçti.

Bahse konu kamyon araç sürücüsü, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilerek, tehlikeli mahalde önünde seyreden başka bir aracı geçmek suçundan 5.088,90 TL para ve 15 puan cezası rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Fotoğraf arşivdir

14/09/2024 19:10
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