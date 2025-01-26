Dağ yolunda tır araçta yangın

YAYIN TARİHİ:
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26/01/2025

Dağ yolunda tır araçta yangın

Değirmenlik-Girne ana yolunda (dağ yolu) seyreden parke yüklü bir tır araçta yangın çıktı. Olay, hasarla atlatıldı.

Polis basın bültenine göre dün saat 10.00 sıralarında, Değirmenlik–Girne ana yolunda seyreden NE 734 plakalı parke taşı yüklü tır aracın muhtemelen motor bölümündeki turbo aksamının alevlenmesi, yangına yol açtı.

Araç sürücüsü tarafından söndürülen yangın nedeniyle aracın turbosu, plastik aksamları ve elektrik tesisatı kısmen yandı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Dağ yolunda tır araçta yangın
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