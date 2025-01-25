Dağcılık eğitimi olan doktor, Grand Kartal Otel faciasında 15 kişiyi kurtardı

Kartalkaya'da yaşanan ve 78 insanın hayatını kaybettiği otel yangınında, Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesörü Dr. Emre Durdağ, aldığı dağcılık eğitimi sayesinde 15 kişiyi alevler arasından kurtararak gerçek bir kahramanlık örneği sergiledi.

Adana Başkent Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Durdağ, tatil için ailesiyle birlikte konakladığı Grand Kartal Otel'de yaşanan felaket sırasında çarşaflardan improvizasyon bir ip yaparak, insanları güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

Yangın, otelin 4. katında başladı ve kısa sürede tüm binayı sardı. Otelde yangın merdiveni ve yeterli güvenlik önlemleri olmaması facianın boyutlarını artırdı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Durdağ'ın soğukkanlılığı ve hızlı müdahalesi, daha fazla can kaybının önüne geçti.

Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımda, Dr. Durdağ'ın eşi ve iki çocuğuyla kaldığı yedinci kattaki odalarından çarşaflarla yaptıkları ip yardımıyla kurtuldukları, ardından da Dr. Durdağ'ın diğer tatilcileri de aynı yöntemle kurtardığı belirtildi. Paylaşımda, "Dr. Durdağ, ailesini ve 15 kişiyi kurtardı. Bunlar arasında 5 yaşındaki bir çocuk da vardı. Çarşaf iple indirme sırasında yaşanan bir aksilik sonucu eşi dört metreden düşerek yaralandı fakat itfaiyenin zamanında müdahalesi ile aile kurtuldu" ifadeleri yer aldı. (Türkiye Gazetesi)