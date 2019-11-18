Dağdelen, merak edilen soruları yanıtladı

Göz Hastalıkları Uzm. OP. Dr. Serkan Dağdelen Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Herşeyden Biraz programına konuk oldu. Dağdelen göz sağlığı ile ilgili en sık sorulan soruları yanıtladı. Dr. Dağdelen gözümüzdeki şikayetleri ihmal etmeden doktora başvurulmasının önemli olduğunu vurguladı. Dr. Serkan Dağdelen, özellikle çocuklardaki göz problemlerini anne babaların gözden kaçırmamasının da tedavilerde elde edilecek sonucu etkileyebileceğini söyledi.

Dağdelen: Göz enfeksiyonlarının doğru tedavi edilmesi önemli

Dağdelen mevsim geçişinde sık karşılaşılan göz enfeksiyonlarının doğru tedavi edilmesinin de önemli olduğunu, enfeksiyonların tedavi edilmediği veya doğru tedavi edilemediği durumlarda enfeksiyonun kolay geçmediğini ve gözde hastalığa bağlı sekellerin uzun süreler devam edebileceğini vurguladı.

18/11/2019 12:24