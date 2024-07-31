Dağdoğan Sadrazam’ın ''Kıbrıs’ın Hurdaları'' fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin Ercan Havalimanı’ndaki sergileri aralıksız devam ediyor. T&T Havalimanı işletmeciliği’nin bu ayki sergi konuğu fotoğraf sanatçısı Dağdoğan Sadrazam.

Dağdoğan Sadrazam’ın 30 fotoğraftan oluşan ve uzun yıllara dayanan çalışması olan “Kıbrıs’ın Hurdaları” sergisi Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrasında yolcuların beğenisine sunuldu.

Kıbrıs’ın birçok noktasından Sadrazam’ın objektifine takılan hurdaların fotoğraflarıyla, yolcular tarihte bir yolculuğa çıkıyor. Arabalardan, tarım araçlarına, otobüslerden, uçaklara kadar her birinde yaşanmışlıklar, hayatlar, anılar saklı.

Sadrazam: Ercan’da fotoğraf sergisi açmak benim için büyük önemi var

Ercan Havalimanı’ndaki serginin kendisi için büyük önemi olduğuna dikkat çeken Dağdoğan Sadrazam, “Bu sergi benim ikinci kişisel fotoğraf sergimdir. Yıllar önce lise yıllarımda, 1988’de abamın bana verdiği harçlıkları biriktirerek kendime Lefkoşa’daki Girne Kapısı’nda bulunan bir fotoğraf makinesi satıcısından markası Franka olan bir makine aldım ve gördüğüm ilginç şeyleri fotoğraflamaya başladım. Bu makine o yıllarda filmli idi ve film tükenmesin diye çok az fotoğraf çekerdim. Eğer çok fotoğraf çekersem tekrar para bulup film almak zorunda kalacaktım ve her çekilen filmi bana göre maddi açıdan büyük zorluklarla temizletmem gerekecekti” dedi.

Ülkemizin fotoğraf çekmek için zenginliklerle dolu olduğuna da vurgu yapan Sadrazam, “Ülkemiz fotoğraf çekmek için ya da konu bulmak için çok zengindir. KKTC; tarihi geçmişi, kültürü, insanı, doğa, bitki örtüsü ve ağaçları ile çok güzeldir”cdci.

Özçelik: Sergilenen hurda araçlarda birçok anı saklı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’ndaki her ay değişik konularda sergilerin devam etttiğini ifade etti.

Havalimanında her ay sanatçıların değerli eserlerinin sergilendiğini kaydeden Özçelik, “Önceliğimiz Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs sanatçılarının yaptıklarını havalimanından seyahat eden yolcularımıza sunmaktır. Kıbrıslı fotoğraf sanatçısı Dağdoğan Sadrazam’ın fotoğaf sergisi Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerindeki hurdaların fotoğraflarıyla bizi ve yolcularımızı tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Her bir araçta Kıbrıslı insanlarımızın hayatları ve yaşanmışlıkları saklı. Belki de havalimanımızdan geçenler geçmiş zamanda bu araçların içerisinde yolculuk yapmış veya bu araçları görmüş olabilirler” dedi.

Özçelik, havalimanındaki iki sergi alanının tüm sanatçılara açık olduğunu ifade ederek, sergi açmak isteyenlerin Ercan Havalimanı yetkilileri ile temasa geçmelerinin yeterli olduğunu belirtti.