Dağıstan'da patlama: 27 ölü

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı.

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15/08/2023

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Dağıstan'da patlama: 27 ölü

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda dün akşam yaşanan patlamada yaralananların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Patlamada ölü sayısının 27'ye, yaralı sayısının ise 102'ye çıktığını kaydeden Melikov, "Trajedinin nedenleri açıklığa kavuşturulmaktadır. Kolluk kuvvetleri, sonuçları adaleti ve Dağıstanlıların güvenliğini sağlayacak bir teftiş yürütüyor." dedi.

Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

15/08/2023 09:24
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TAGS: dağıstan, rusya, patlama
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