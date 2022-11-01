Güzelyurtlu genç girişimci, Çilem Dağıstanlı, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Merkezi Cezaevi, SOS Çocuk Köyü, Çağlayan Çocuk Yurdu, ve Algım Özel Eğitim Merkezinde bir çok kez etkinlikler düzenleyen DAĞISTANLI 1-31 Ekim Meme Kanserine Farkındalık ayı nedeniyle, Algım Eğitim Merkezinde,9 Down Sentromlu Çocuğa özel Cupcake Etkinliği düzenledi. Dağıstanlı, çocuklarla birlikte ‘’Erken Teşhis Hayat Kurtarır’’ mesajını verdiler.

DAĞISTANLI;Çocuklara öncelikle,cupcake malzemeleri öğretti ve cupcake yapımı ve süslemesini yaptılar.

Çocuklar ayrıca günün anısına resimler çekildi , çok anlamlı mesajlar verdiler. DAĞISTANLI çocuklara katılım belgesi verdi. Etkinliği organize eden Şekerlokum Direktörü ve Genç Girişimci Çilem Dağıstanlı da bu işe hobi olarak 10 yıl önce başladığını anlatarak, aldığı eğitimlerle kendini geliştirdiğini kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini vurgulayan Dağıstanlı, çocukları sevindirmek, eğlendirmek ve onların el becerilerini ortaya çıkarmak, kendilerine güven duygularını artırmak için böyle bir etkinlik organize ettiğini ifade etti.

Dağıstanlı, çocukların yüzündeki gülümsemeyi ve mutluluğu görmenin paha biçilmez olduğunu vurgulayarak, etkinlikteki tüm detayları onlara özel olarak hazırladığını kaydetti.

ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir de yaptığı konuşmada 4yıldır onlara desteğini tüm sevgisiyle esirgemeyen Çilem Dağıstanlı’ya teşekkür etti. Çilem Dağıstanlı’nın ismini duyar duymaz Çocukların nasıl heyecanlandığını anlattı. Çocukların gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Etkinliğe katılan, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ise, çok etkinliklerde bulunduğunu,ama boğazının düğüm düğüm olduğunu,duyguların bu çocuklarımızla tavan yaptığını,mükemmel organizasyonda, Çilem Dağıstanlı’nın Ortaya koyduğun büyük FARKINDALIK, hele bu gençlerimizin,

‘’Erken Teşhis Hayat Kurtarır ‘’sloganını defalarca tekrarlamaları bunun öncesinde beni hiç bu kadar etkilemediğini söyledi.

Genç girişimci Çilem Dağıstanlı önümüzdeki günlerde farklı projelere de imza atmaya hazırlanıyor.

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01/11/2022 11:19