Dağlı: Sanıklar ömür boyu hapiste kalsalar bile bizden daha iyi yaşayacaklar

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde, Nazife ve Abide Dağlı’nın babası, Mülkiye Dağlı'nın eşi Ozan Dağlı dinlendi. “Sanıklar ömür boyu hapiste kalsalar bile bizden daha iyi yaşayacaklar” diyen Dağlı, sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Eşi ve çocuklarını en son 3 şubatta gördüğünü belirten Dağlı, enkazı gördüğünde dizlerin üzerine çöktüğünü anlattı. İki kızı ve eşini kaybettiğini, büyük kızı ve eşinin önce bulunduğunu daha sonra da küçük kızının bulunduğunu söyleyen Dağlı, büyük kızı ve karısını birbirine sarılmış halde bulduklarını belirtti.

“Onları böyle görüp nasıl yaşadığımızı biliyor musunuz? Sanıklar ömür boyu hapiste kalsalar bile bizden daha iyi yaşayacaklar” diyen Dağlı şöyle devam etti:

“Biz her gün boğuluyoruz, 11 aydır yatağımda yatamadım. Keşke idam cezası olsa da idam edilseler. Onun için sizden en ağır cezayı talep ediyorum”

Dağlı, sanıkların “onursuzca” ifade vermelerinin kendisini daha da kötü etkilediğini söyledi.