Dağlı Sigorta YKB Ersan Dağlı Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilecek Konuları Anlattı

Kuzey Kıbrıs sigortacılık alanında gelişmiş bir ülke. Hem bireysel hem de ticari yapılan sigortaların toplam hacmi oldukça yüksek.

Ancak son dönemde yaşanan pandemi krizi bu sektörü de bir süreliğine olumsuz etkilemeyi başardı. İnsanlar sigorta konusunda tasarrufa gitmeye yöneldi. Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı ise sigorta konusunda tasarruf yapılamayacağını, risklere karşı her zaman tedbirli olmak gerektiğini söylüyor.

Gerek bireysel gerekse ticari sigortalar beklenmeyen kazalara karşı hayat kurtarır nitelikte. Trafik Sigortaları, Konut Sigortaları, Ticari Sigortalar ve daha bir çok sigorta türü mevcut. Ancak içlerinde en çok Trafik Sigortaları tercih ediliyor, sebebi ise zorunlu olması. Zorunlu olmayan diğer sigortalar ise ikinci planda kalıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta Sigorta sektörünü, pandeminin sektör üzerindeki etkisini, sigorta türlerini ve dikkat edilmesi gereken önemli detayları Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı ile konuştuk.

Keyifli okumalar.

Sizi tanıyarak başlayalım. Neler yapıyorsunuz Dağlı Sigorta olarak?

Dağlı Sigorta, 1 Eylül 2001 yılında faaliyetlerini resmen sigorta şirketi olarak tescil ettirmiş bireysel ve kurumsal sigortacılık hizmetlerinde ihtiyaçlara yönelik hayat dışı neredeyse her sigorta ürününü sağlayan saygın ve değerli personeli ile KKTC’de kurulan 15. yerel sigorta şirketidir.

Dağlı Sigorta, 2010 yılında yürürlüğe giren Yeni Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasası (60/2010 sayılı) çerçevesinde tüm yasal yükümlülüklerini tamamlayarak 2011 yılında, 32 sigorta şirketi arasından ruhsatnamesini alan ilk sigorta şirketi oldu.

Avrupa Birliği standartlarındaki sigortacılık hizmetlerini, KKTC halkının hizmetine sunarak, olası hasarlar nedeniyle sigortalıların alacaklarını gecikmesiz şekilde hemen ödeme misyonuyla hareket etmektedir.

Dağlı Sigorta’nın vizyonu ise KKTC’nin tamamına yayılmış olan seçkin acente ağı, güçlü mali yapısı, değişime ve yeniliklere açık yönetim anlayışıyla birlikte sigortacılık alanında uzmanlaşmış bir yerel sigorta şirketi olarak sigortalıların ihtiyaçlarını ve memnuniyetini karşılamayı hedefliyor.

Dağlı Sigorta Elementer Branşta faaliyet gösteren, KKTC Sigorta Sektöründe gerek dijital gelişmede gerekse diğer hususlarda her zaman öncülük etmiş yerel sigorta şirketidir.

“Liderlik Araç Sigortası’nda”

Ülkemizde en çok yapılan sigorta türleri hangileri?

Ülkemizde en çok yapılan hayat dışı(non-life) sigorta türlerinin başında Araç Sigortaları geliyor. İkinci olarak Konut ve Ticari İşyeri sigortalarından oluşan Yangın Sigortaları, üçüncü sırada Ferdi Kaza ve Kredi Sigortaları, dördüncü sırada ise Emtea ve Tekne Sigortalarından oluşan nakliyat branşı geliyor.

“Kriz Döneminde Sigorta Konusunda Tasarruf Yapılmamalı”

İnsanları sigorta konusunda uyarmak istediğiniz konular neler?

Bir yıldan fazla süredir tüm dünya ve ülkemiz pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Covid-19 sosyal hayattan ekonomiye, eğitimden iş hayatına kadar her alanda yaşamı derinden etkileyerek birçok dengeyi değiştirdi. Her kriz dönemi geldiğinde toplumlar haklı nedenle tasarruf yapmaya yöneliyor.

Geçmişinde hasar yaşamamış, sigortanın faydalarını hissetmemiş değerli tüketiciler, ilk tasarruf edilecek konulardan birinin sigorta harcamaları olduğunu düşünüyor. Bir çok sigortalı, ‘Zorunlu Trafik Sigortası’nın sigortalanmada yeterli olabileceğine inanıyor. Tasarruf yapayım derken, ‘Kasko’, ‘Konut’ ve ‘Ticari İşyeri’ sigortalarını yenilememe yönüne gidebiliyor.

‘Zorunlu Trafik Sigortası’, ‘Kasko, Konut ve İşyeri Sigortası’nın yerini ALAMAZ . Toplum ve bireyler olarak ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğimiz hepimizin malumudur. Ancak yaşamın getirdiği riskler kişilerin ya da kurumların kendi başına alacağı önlemlerle ortadan kaldırılamaz. Yaşamın içinde bazen insanların hiçbir suçu veya ihmali olmadan dahi bir kazaya karışma ihtimali bulunuyor. Aynı zamanda yaşadığımız küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişiklikleri ile depremler, fırtınalar, sel ve su baskınları ve daha bir çok risk ile de karşı karşıya kalma ihtimalimiz her geçen gün artıyor. Aşırı yağan yağmurlar nedeniyle neredeyse 1 yılda yağan metreküp yağış bir günde yağabiliyor artık. Bizler Dağlı Sigorta olarak tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun teklifleri ve teminatları sağlayan ekonomik paketler sunuyoruz.

Bireysel ve kurumsal müşterilerimize her durumda bütçelerine en uygun sigorta paketlerini seçmelerini ve sigorta yaptırmaktan asla vazgeçmeyip değerlerini güvence altına almalarını tavsiye ediyoruz.

“Kıbrıs’ta İlk Online Ödeme İle Sigorta Yapabilen Şirketiz”

Pandemi dönemi nasıl geçti sigortacılık sektöründe ?

Bir önceki yılın aynı dönemine göre prim üretiminde belli bir oranda azalma ancak sonraki dönemlerde yeniden düzelme oldu.

Dijitalleşmeye çok yoğun emek harcayan Dağlı Sigorta olarak biz, bu olağan dışı duruma çok hızlı adapte olduk.

Bu dönem Dağlı Sigorta için fevkalade verimli , çözüm odaklı geçti. Web sayfamızı 4 dil haline getirdik, zaten hazır olan altyapımızı daha da güçlendirdik Sigortalılarımıza online ödeme, online Trafik Sigortası yapma imkanı sağladık. Kapalı dönemde web sayfası üzerinden kayda değer tahsilatlar gerçekleştirdik. Bu uygulamaya uzaktan erişimle Kıbrıs’ta ilk online ödeme yapan sigorta şirketi olduk. Sadece kimlik bilgisi ve plaka numarası yazarak cep telefonu üzerinden sigortalılarımızın prim ödemelerini pürüzsüz tahsil ettik. Bu sistem, sigorta sektörümüzün ilk uygulaması olarak tarihteki yerini aldı. Sistemimiz bu yönde Covid-19 sürecine adını yazdıran ender uygulamalardan biri oldu. Mevcut altyapımızı çok hızlı bir şekilde adapte ettik ve müşterilerimiz de bu uygulamayı kullanmayı sevdi. Hasar ve hasar sonrası süreçlerimizi de örneğin ekspertiz, evrak işlemleri kısaca sigortaya ilişkin birçok işlemimizi dijital ortamda yaptık, çok da başarılı olduk. Başarılı oldukça da bu süreç bizi 4 Mayıs 2020’den itibaren online e-sigorta için de cesaretlendirdi. Yaptığımız işten emin olarak daha da teknolojik adımlar attık ve nihayet 10 Eylül 2020 Kıbrıs’ta ilk ve tek e-sigorta online poliçe uygulamasını yine sektöründe hatta tüm Kıbrıs Adası genelinde İlk ve Tek sigorta şirketi olarak halkımızın hizmetine sunduk.

İnşaat All Risks Sigortası

Bizi İnşaat All Risks Sigortası hakkında bilgilendirir misiniz ?

İnşaat Sigortası konusunu teşkil eden değerlerin teminat süresi içerisinde, inşaat alanında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini teminat sağlamaktadır.

İnşaat All Risks Sigortası ile proje faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarlara ilaveten

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)

Yangın, yıldırım, infilak

Hırsızlık

Şantiye-işletme kazaları

Dikkatsizlik, sabotaj

nedenleriyle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

İnşaat Sigortası kapsamı dışında kalan hususlar genel şartlarla ve poliçe üzerinde belirtilen özel şartlarla sigortalıya bildirilmektedir. Genel olarak ani ve beklenmedik olmayıp, zaman içinde artarak meydana gelen hasarlar, inşaatta meydana gelen tüm gizli ve doğal kusurlar teminat haricidir.

İnşaat sigortası yaptıran ile yaptırmayan arasındaki fark nedir?

İnşaat sigortası yaptıran bir firma ani bir sebeple bir ziya ve hasara uğradığı zaman poliçede belirtilen bedel ve şartlarda hasarını tazmin edebilir. Poliçeye sahip olmayan bir firma ise tüm hasarı kendisi karşılamak zorunda kalır.

İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkıyor.

“İnşaat All Risks Sigortası Yaptırırken Bu Detaylara Dikkat Edin!”

İnşaat All Risks Sigorta primi nasıl hesaplanır?

İnşaat Sigortası primi;

Proje bedeli,

Projede kullanılacak İş ekipmanları Bedeli,

Geçici şantiye ve Tesislere ait bedel,

Çalışan sayısı ve

Proje süresi ile bağlantılıdır.

Sigorta bedeli; işin bittiği andaki bedel üzerinden tespit edilmelidir. Yani sigorta bedeli; proje bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığa neden olabilmektedir. Karmaşıklığı önlemek için, sigorta bedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate alınabilir. Ancak uzun süreli poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve enflasyona yenik düşebilmektedir. Bu nedenle; büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine karşı korunabilmesi için döviz bazında sigorta yapmak her zaman doğru bir yöntem olabilir.

“Bütçeler İçinde Sigorta Payı Yok”

Başka bir konumuz da Konut Sigortası. Konut Sigortası ülkemizde yaygın mı?

Ülkemizde Konut Sigortalarında sigortalanma oranı çok düşük.

Toplumumuzda var olan kadercilik anlayışının etkisi ile ülkemizde sigortacılık ve sigorta yaptırma anlayışı, olması gerekenin çok çok altında yer alıyor. Buna birde ekonomik gelir düzeyi düşüklüğü de eklenebilir. Ayrılan bütçe içerisinde üzülerek söylüyorum ki, kültürel olarak da sigorta payı neredeyse yok.

“Konut Sigortası Yaptırmanın Püf Noktaları”

Konut Sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeli?

Farklı şirketlerin Konut Sigortası paketleri karşılaştırılırken mutlaka sağladığı güvenceler üzerinde durulmalı ve sigorta poliçesinin özellikle tehlikeli olarak görülen durumları mutlaka kapsamasına dikkat edilmelidir.

Sigorta Şirketleri sigortalanacak olan değeri genelde müşterilerin beyan etmelerini ister. Doğru olan şirket yetkilisinin sigortalanacak olan değerler konusunda sizinle istişare edip poliçe üzerinde mutabakatlı değer oluşturulmasıdır.

Ayrıca bina değeri belirlenirken dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus binanın yeniden inşa değerinin sigorta bedelini oluşturacağının bilinmesidir.

Şöyle ki; herhangi bir hasar sonucunda arsaya zarar gelmeyeceğinden arsa değerini sigorta değerine dahil etmemek gerekir. Ancak unutulmaması gereken nokta binanıza ait kapı, parke, mutfak ve benzeri malzemeler gibi binayı oluşturan tüm yapı malzemelerinin cinsi ve kalitesi konutun gerçek değerini değiştiren faktörlerdir.

Poliçe üzerinde konuta ait bilgilerin tam ve doğru yansıtılması önemli. Evin brüt metrekaresi, yapı tarzı, adresi, bina ve eşya için sigorta bedelleri ve varsa binanın ekleri(garaj, havuz vb.) mutlaka belirtilmelidir.

Konut Sigortasının yaptırılması sırasında dikkat edilecek bir diğer önemli nokta da sigorta poliçesinin kapsamadığı konuların iyi anlaşılmasıdır. Aksi halde bir tazminat talebi sırasında tarafların anlaşmazlığa düşmesi mümkündür.

Diğer önemli bir husus; Poliçenin ödemesi mutlaka yapılmalı; ödemesi yapılmayan poliçeler şirketler tarafından aktif olarak kabul edilmemektedir.

“Uzaktan Erişimle Müşteri Memnuniyeti”

Genel olarak sigorta yaptıracak insanlara bir mesajınız var mı ?

Çağımız teknoloji çağı. Artık Dağlı Sigorta’nın web uygulamasından teklif almak ve poliçe yaptırmak çok kolay. Pandemi ortamında uzaktan erişimle müşteri memnuniyetini sağlayan tek sigorta şirketiyiz. Sigortalılarımıza bu imkanı sunmaktan gurur duymaktayız.

Kuzey Kıbrıs’ta yatırım düşünenler için Türkçe ,İngilizce ve Rusça özel içerikler , haberler ve yatırım fırsatları sunan Kıbrıs Emlak Merkezi için yorumunuz nedir ?

Tek kelime ile mükemmel bir faaliyet içerisindesiniz .

Zaten doğru olan da budur. Satın alma eğilimi içerisinde bulunan herkesle buluşulacak yer teknoloji alanıdır, web alanıdır. Bu alanda da en iyisini yaptığınızı izliyor ve gözlemliyorum. Başarılı olduğunuzu ayrıca görüyorum. Sizleri yürekten tebrik ederim.

KIBRIS EMLAK MERKEZİ

Bu habere tepkiniz:



Canlı Yayın: Para Piyasaları Değerlendirme Sempozyumu



28/08/2021 18:01