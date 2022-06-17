Dağlı Sigorta’dan Metaverse hamlesi

Dağlı Sigorta tarafından düzenlenen Metaverse ve İnsan Deneyimi etkinliği, 16 Haziran’da Dağlı Sigorta CEO’su Ersan Dağlı’nın ve birçok paydaşın katılımıyla düzenlendi. Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı etkinlikte gerçekleştirilen seminer ve panel, metaverse’ün iş dünyası ile sigorta sektörüne yansımalarına ışık tuttu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Dağlı Sigorta CEO’su Ersan Dağlı, Bankalar Birliği Başkanı ve İktisatbank Genel Müdürü Olgun Önal, KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir yaptı.

Dağlı Sigorta’nın yarım asrı geçen tecrübesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sigorta sektörüne özellikle dijital anlamda birçok ilki kazandırdığını ifade eden Ersan Dağlı, dijital trendleri çok yakından takip ettiklerini vurguladı. Müşteriler ineinovatif ürün alternatifleriyle güvence sağlarken onların hayatını kolaylaştıracak her türlü dijital uygulamaya yatırım yapmaya, geleceği bugünden kurgulamaya gayret ettiklerini belirten Dağlı, sözlerine şöyle devam etti: “COVID-19 pandemisi sırasında teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemi gözle görünür şekilde arttı. Bu süreç, metaverse gibi yeni teknolojilerin gelişmesinin önünü açtı. Teknolojinin hayatımıza kattığı imkânlar gündelik hayatımızı etkilerken sanayiden iş dünyasına, ekonomiden kültüre kadar pek çok farklı başlığı da ilgilendiriyor. Metaverse; bireyler ve kurumlarla birebir ilişki içinde bulunan, kaybolan değerlerin yerine yenisini koymakta öncü olan sigorta sektörüne de yansıyor.”

“ÜRÜNLERİMİZİ METAVERSE EVRENİNE UYUMLU HALE GETİRECEĞİZ”

Metaverse’ün sigorta sektörünün temelini oluşturan risk algısını değiştireceğini söyleyen Ersan Dağlı,““Metaverse’ü dijital dönüşüm süreçlerindeki öncü ve lider konumunuzu güçlendirecek yeni bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Satış ve pazarlamadan risk yönetimine kadar birçok alanda kullanıcı deneyimi oluşturacak bu yeni teknolojinin, şirketimize ciddi katkılar sunacağını öngörerek inovatif iş süreçlerimizi ve ürünlerimizi metaverse evrenine uyumlu hale getireceğiz.” dedi.

Bu yeni teknolojinin satış, pazarlama, operasyon, risk değerlendirme ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda müşteri deneyimini artırma konusunda sigorta sektörüne destek sağlayacağını öngördüklerini belirten Ersan Dağlı, dijital sigortacılığın öncüsü Dağlı Sigorta olarak yeni evrene yatırım yapmaya, teknolojinin hayatı kolaylaştıran adımlarının takipçisi olmaya ve yeni risk kavramlarına yönelik ürün ve hizmet geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

“HER İNOVASYON, LİDER KONUMUMUZU DAHA İLERİ TAŞIYOR”

Dağlı Sigorta’nın hem ürünlerini hem de hizmetlerini yeni teknolojiler doğrultusunda geliştirmeye, siber dünyada da sigortalıların yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Dağlı, “Her inovasyon rüzgarı bizim yelkenlerimizi dolduran ve öncü lider konumumuzu daha da ileriye taşımamızı sağlayan bir avantaj yaratıyor.” şeklinde konuştu.

“METAVERSE’E YATIRIM YAPAN SİGORTA ŞİRKETİ SAYISI ARTACAK”

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat’ın Metaverse ve İnsan isimli semineriyle devam etti. Seminerin ardından gerçekleştirilen Teknoloji, Metaverse ve İş Dünyası isimli panel; Dağlı Sigorta CEO’su Ersan Dağlı, KKTCELL Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Kıbrıs İktisat Bankası Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu ‘nun sunumu ile devam etti .

Ersan Dağlı, sektör uygulamaları, yatırım olanakları ve metaverse konusunda Yrd. Doç Dr. Raziye Nevzat’ın yönelttiği soruları yanıtlandı. Şirketlerin hem ürünlerini hem de iş yapış biçimlerini dijital dünyaya uyumlu hale getirmesi gerektiğini belirten Dağlı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Metaverse dünyasındaki insan kaynaklı ve dijital riskler, sigortaya ihtiyaç duyacak. Bu nedenle sektörümüz ürün geliştirme noktasında da çalışmalara başlamalı. İlerleyen yıllarda metaverse evrenine yatırım yaparak faaliyetlerini yürüten sigorta şirketleri ve aracıların sayısında artış olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar Dağlı Sigorta olarak ortaya koyduğumuz her inovatif ürün ve hizmet sigortalılarımızın hayatlarını kolaylaştırdı. Metaverse evreninde ihtiyaç duyulacak tüm sigorta işlemleri için sektörümüzün en önemli dağıtım kanalları olan acenteler de hazır olmalı ve bu gelişmeleri yakından takip etmeli diye düşünüyorum.”

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17/06/2022 12:29