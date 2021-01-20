Soğuk havanın etkili olduğu ülkede dağlık kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağdı.

Son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 17 kg ile Karaoğlanoğlu’na düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Karaoğlanoğlu 17 kg/m², Girne 15 kg/m², Değirmenlik 14 kg/m², Selvilitepe 12 kg/m², Alsancak 11 kg/m², Boğaz, Yeşilırmak, Alevkaya 10 kg/m², Beylerbeyi, Kozanköy 9 kg/m², Çamlıbel 8 kg/m², Kalkanlı 7 kg/m², Taşpınar, Dipkarpaz, Sipahi, Taşkent 6 kg/m², Esentepe 5 kg/m², Lefkoşa, Doğancı 4 kg/m².”

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,2 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedilirken, dağlık kesimlerde, karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü.

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20/01/2021 11:51