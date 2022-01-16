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Dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması bekleniyor

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16/01/2022

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Dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak…

Hava bugün parçalı bulutlu, sabah saatleri sağanak yağmurlu olacak. Bugün dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13 – 15 derece, bugün ve yarın ise 10-12 derece dolaylarında seyredecek.

Bugün rüzgar kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

16/01/2022 11:13
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TAGS: Dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması bekleniyor
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