Dağyolu yasta! Sedatgil yaşamını yitirdi

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22/05/2021

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Dağyolu yasta! Sedatgil yaşamını yitirdi

Dağyolu Köyü Muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla köyün sevilen isimlerinden İlkin Beyit Sedatgil‘in  yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sedatgil zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu. Haber Kıbrıs ailesi olarak Sedatgil ailesine başsağlığı dileriz.

Muhtar Çavuşoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Köyümüzün sevilen simalarından iyi insan İlkin Beyit Sedatgil’i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ben merhumeye allahtan rahmet yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Cenazesi pandemi kurallarına uygun sekilde bugün 22 Mayıs 2021 Cumartesi öğleden sonra gün içerisinde Dağyolu mezarlığına defnedilecektir tüm eş dost aile ve sevenlerine üzüntüyle duyurulur.”

22/05/2021 09:34
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TAGS: İlkin Beyit Sedatgil, Dağyolu
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