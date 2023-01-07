Dağyolu’nda kaza

Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde bu akşamüzeri meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 16.45 sıralarında meydana geldi.

Yunus Emre Uras (E-28), yönetimindeki PH 106 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Arapköy ikinci kavşağı yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Çağın Zort (E-38) yönetimindeki PL 786 plakalı araç ile çarpıştılar.

Çarpma sonucu PH 106 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan PH 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Victor Kollie (E-34) kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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07/01/2023 17:20