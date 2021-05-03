Dağyolu’nda Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Hayvancılık Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu işbirliğinde, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Dağyolu’nda Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı yarın saat 10.00’da, Dağyolu Spor Klübü’nde yapılacak. Toplantıda, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya Küçükbaş Hayvancılıkta Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda bilgilendirmede bulunacak.

Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek ve bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

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03/05/2021 16:42