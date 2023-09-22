Dağyolu’ndaki ağıl yangını maddi zarara neden oldu

Dağyolu köyü girişinde bugün saat 15.00’te henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis açıklamasında göre, yangın sonucu, Mustafa Oralman’a ait ağılda ahşap ve sacdan mamul depo, 600 metrekarelik alandaki kuru ot ve hayvan gübresi, ağılın ikinci bölümünde 300 metrekarelik alandaki kuru ot ve hayvan gübresi, ağıl yanında bulunan tarladaki anızlar, ağılda bulunan Ahmet Uzunboylu ve Hasan Hidayet’e ait 2 saman makinesi kısmen ve Salih Çobangil’e ait yaklaşık 500 torba saman tamamen yanarak zarar gördü.