'Daha açık ve cesurunu giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı

Gülşen’in olay olan sahne kıyafetini ardından ‘Daha açığını giyeceğim’ açıklamasını yapan Hande Yener, dediğini yaptı.

Marmaris’teki konserinde giydiği kıyafetle olay olan Hande Yener’in tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından fazla iddialı bulundu.

Hande Yener, geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkmıştı. Yener, gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

Yener, geçtiğimiz haftalarda ‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ töreninde 'En iyi kadın şarkıcı' ödülünü aldı. Sahneye cesur bir kıyafetle çıkan Yener, tarzıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Gecenin gözdeleri arasına giren Yener, mayo tipi elbisesinin üzerine siyah file çorap çekti. Ayakkabı ve çanta seçimi de iddialı olan Yener, kırmızı halıda kendisine hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcı, iddialı bir kostüm seçtiğinin ve meslektaşı Gülşen'in de sahnede transparan bir pantolon giydiğinin hatırlatılması üzerine meslektaşına övgü dolu sözlerle destek çıkmıştı.

"POPOSU GÜZEL, GİYİYOR"

"Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Kendini nasıl rahat hissediyorsa artık. Biz aileyiz, olaya çok yabancı gibi bakmamak lazım. Arada kafasına eser, acayip davranır. Bunlar olabilir..."

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05/09/2021 11:41