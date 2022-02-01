Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkat

Omicron, dünyada vaka sayılarının hızla artmasına neden olurken bilim insanları da varyantın semptomlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Omicron tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi. Omicron’un derideki etkileri ise en çok çocuklar ve gençlerde görülüyor. Peki Omicron deride hangi sorunlara neden oluyor? Çocuklar neden daha çok etkileniyor? Uzmanlar saha gözlemlerini hurriyet.com.tr’ye anlattı.

Omicron varyantı, koronavirüsün şu zamana kadarki en bulaşıcı varyantı olarak değerlendiriliyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Endişe Veren Varyant' olarak da sınıflandırıldı. Yeni varyantın en büyük özelliği ise şimdiye kadar tanımlanan koronavirüs varyantları içerisinde en fazla sayıda mutasyonu barındırıyor olması.

Omicron, 32 tanesi spike (diken) bölgesinde olmak üzere 50’den fazla mutasyon taşıyor. Bu durum ise yeni semptomların oluşmasında büyük rol oynuyor. İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri; sürekli öksürük, yüksek ateş, koku ve tat kaybı, boğaz ağrısı, ishal ve ses kısıklığını Omicron’un belirtileri arasında sayarken, her geçen gün yeni semptomlar da listeye dâhil oluyor.

Son olarak İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Omicron varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının olduğu belirtildi. Aslında Covid-19’un orijinal virüsünün, bugüne kadar neden olduğu birçok dermatolojik belirti/bulgu tespit edilip tanımlanmıştı ama baskın varyant haline gelen Omicron ile yeni bulguların da ortaya çıkması yeni varyantı daha da tehlikeli kılıyor.

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01/02/2022 18:16