Daha çok kardeşi olan çocukların ruh sağlığı tehlikede

Araştırmacılar kardeşleri hakkında sızlanan çocukların şikayet etmek için iyi bir nedeni olabileceğini buldu. İddiaya göre ergenlik çağındaki çocuklar ne kadar çok kardeşe sahip olursa mutlulukları da o denli etkileniyor.



ABD ve Çin'deki ortaokul çocukları üzerinde yapılan araştırma geniş ailelerden gelenlerin, küçük ailelerden gelenlere göre daha kötü ruh sağlığına sahip olduğunu ortaya çıkardı.



En büyük etki ise bir yıldan az arayla doğan birden fazla çocuklu ailelerde görüldü.



Ohio Eyalet Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Doug Downey, bu alanda önceki çalışmaların daha fazla kardeşi olan çocuklar için karışık bir tablo ortaya çıkardığını ifade etti.



Araştırmacılar, yaş ortalaması 14 olan ABD'de 9 bin 100 ve Çin'de 9 bin 400 sekizinci sınıf öğrencisine ruh sağlıklarıyla ilgili sorular sordu.



Çin'de akıl sağlığı açısından en iyi sonucu kardeşi olmayan gençler verdi. ABD'de ise hiç kardeşi olmayan ve sadece bir kardeşi olan çocukların benzer ruh sağlığına sahip olduğu tespit edildi.

YAŞI YAKIN KARDEŞLERDE DAHA BÜYÜK ETKİ



Gençlerin kardeş sayısı arttıkça ruh sağlığının daha kötü olduğu, özellikle kız ve erkek kardeşlerin yaşları birbirine yakın olduğunda daha büyük etkiler görüldüğü ortaya çıktı.



Downey, "Ebeveynleri bir pasta gibi düşünürseniz, tek çocuk olmak tüm pastayı almanız anlamına gelir. Ancak daha fazla kardeş eklediğinizde çocuklar ebeveynlerinden daha az ilgi görebiliyor ve bu da onların zihinsel sağlıklarını etkiliyor." dedi.



Araştırmacılar, kardeşleri aynı yaşta olan gençlerin daha kötü durumda olmasının bu düşünceyi desteklediğine inanıyor. En iyi ruh sağlığına sahip gençlerin en yüksek sosyoekonomik avantajlara sahip ailelerden geldiği belirlendi.



ABD'de bunlar genellikle yalnızca bir veya iki çocuklu ailelerdi. Çin'de tek çocuklu aileler vardı.

Çin'in tek çocuk politikasına uygun olarak Çinli çocukların yaklaşık üçte biri tek çocuk; ABD'deki çocukların ise yüzde 12,6'sı tek çocuk.



Önceki çalışmalar kardeşlerle bağlantılı olumlu etkileri öne sürüyor ve bu da karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.



Fazla kardeşi olan çocukların anaokulunda diğerleriyle daha iyi anlaştıkları ve boşanma olasılıklarının daha düşük olduğu tespit edildi. Bunun yakın ilişkiler kurma konusunda zaten deneyime sahip olmalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.