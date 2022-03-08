Daha hızlı kilo vermenizi sağlayacak 10 ipucu

KALORİ MİKTARLARINI DOĞRU AYARLAYIN

Kilo vermek, temelinde aldığınız kalorilerle yaktığınız kaloriler arasındaki farkla ilgilidir.

Kilo vermek için kalorileri düşürmek iyi bir fikir ancak dikkat çok düşük kalorilerde vücudunuzun kendini korumaya alıyor ve kilo vermek imkansızlaşıyor.

Bu nedenle hızlı kilo vermek için yeterli kalori alın, bol bol kalori harcayın.

HIZLI ZAYIFLAMA İÇİN GÜÇLÜ BAĞIRSAKLAR

Daha hızlı kilo vermek ve fazla yağlardan kurtulmak için güçlü bir sindirim sistemi çok önemlidir. Bu nedenle daha hızlı kilo vermek istiyorsanız, sindirim sisteminizi güçlendirmelisiniz.

Bunun en iyi yolu, diyetinize her gün probiyotik içeren besinler eklemektir.

3 ELMA KURALI

Daha hızlı kilo vermek istiyorsanız, günde 3 tane elme tüketebilirsiniz. Fazladan 2-3 kilo vermenize neden olabilecek güçlü liflerle dolu elma, özellikle bel çevresindeki yağlarla savaşmakta en etkili meyve!

MEYVELERİ DE SEVİN, SEBZELERİ TERCİH EDİN

Meyveler ve sebzeler kilo vermek için harikadır. Bol bol vitamin ve mineral için çeşit çeşit tüketerek vücudunuzun kendi kendine ideal kiloya ulaşmasını seyredebilirsiniz.

Bununla birlikte daha fazla kilo vermek istiyorsanız, şeker içeriği yüksek meyveler yerine düşük kalorili meyveleri ve sebzeleri tercih edin ve onlardan bol bol tüketin.

TARTILIN VE KONTROL ALTINDA TUTUN

Daha hızlı zayıflamanızı sağlayacak etkenlerden biri de yeterli sıklıkta tartılmaktır. Kilo vermek temelde beslenmeyle ilgili olsa da motivasyonunuz çok önemlidir.

Uzmanlar her gün tartılmanın doğru olmadığını belirtiyor. Haftada 1 kez tartılarak, kilolarınızı analiz edin ve yeni hafta için yol harikası belirleyin.

Böylece kilo vermenin yanı sıra kilo kontrolü içinde uzun vadeli doğru bir alışkanlığa sahip olacaksınız.

YERKEN SEÇİCİ OLUN

Ağzınıza attığınız her lokma, vücudunuzun sağlığı açısında olumlu ya da olumsuz bir etkiye sahiptir ve yediğiniz her şeyde az ya da çok kalori vardır.

Bu nedenle yerken seçici olun.

Yiyeceklerinizi vücudunuzun temel ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılayacak olanlardan seçerek, besin değerlerini yükseltir, kalorileri düşürürsünüz.

SEBZE SULARI DAHA HIZLI ZAYIFLAMANIZI SAĞLAR

Yüksek besin değerlerine sahip sebze ve meyve suları, doyurucu ve oldukça düşük kalorilidir.

Vücudunuz için ihtiyacınız olan besinlerden hazırlanan düşük kalorili sebze suları ya da çeşitli smoothieler hızlı zayıflamanızı sağlar.

Günlük öğünlerinizden birini her daim bu sağlıklı içeceklerden biriyle yapabilirsiniz.

DAHA HIZLI KİLO VERMEK İÇİN AĞIRLIK KALDIRIN

Hemen gözünüz korkmasın. Evde duran küçük ağırlıklarla kendinize hazırlayacağınız 15 dakikalık bir plan, kilo vermenizi sağlarken vücut şekillendirmenize de büyük katkı sağlar.

Haftada 2-3 defa yapacağınız sporun yanı sıra gün içinde 15 dakikanızı ayırarak yapacağınız ağırlık kaldırma setleri metabolizmanızı hızlandıracak yağ yakımını artırarak daha hızlı kilo vermenizi sağlayacak.

DAHA HIZLI KİLO VERMENİN EN KOLAY YOLU

Vücudunuzdaki yağların suçlusu onlar! İşlenmiş basit karbonhidratlar kilo alımının ve obezitenin en temel nedenlerinden biri.

Hızlı kilo vermenin en kolay yolu ise, hamurişlerinden, bisküvilerden, asitli içeceklerden, çok sevdiğiniz patates kızartmasından ya da şekerlerden uzak durmak! Evet elbette işin içinde beyaz ekmek de var.

DAHA HIZLI KİLO VERMEK İÇİN SAATLERE DİKKAT

Gece yediğiniz yiyeceklerin size kilo aldıracağı açıktır. Bir diyet programındaysanız ve kilo vermek istiyorsanız gece yatmadan en az 4 saat önce yemeği kesmelisiniz.

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08/03/2022 16:12