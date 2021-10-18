Daha iyi bir uyku almanın lezzetli yolu: Muz çayı

Uykuya dalmakta zorlanıyorsanız veya gece boyunca birkaç kez uyanıyorsanız, bu magnezyum yüklü tarçın aromalı muz çayını mutlaka denemelisiniz. İlk bakışta bütün bir muzu kaynatmak garip gelebilir ancak sonuçlarını gördüğünüzde bu çaya bayılacaksınız.

Muz, uyku hormonu melatonini aktive eden temel mineraller açısından zengindir. Kabuğu ise magnezyum ve potasyum ile yüklüdür. Bu nedenle muzu bir bütün olarak kaynatmak, faydalı metabolitlerinin erişilebilirliğini arttırır ve uykunuz için harikalar yaratır.

Çay, içerdiği zencefil, tarçın ve diğer ayurvedik baharatlar ile sindirimi yatıştırıcı bir görev üstlenir. Üstelik antioksidan etkisi de vardır.

Malzemeler

2 bardak su

1 bütün organik muz, dilimlenmiş

2cm kadar zencefil topuzu, soyulmuş ve dilimler halinde kesilmiş

1 tarçın çubuğu

2 anason yıldızı

2-3 karanfil

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri orta boy bir tencereye ekleyin ve orta ateşte kaynatın. 10 dakika kaynattıktan sonra süzün ve ılık olarak için.

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18/10/2021 14:34