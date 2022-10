 Daha mutlu bir ilişkinin sırrı...

Her çift ilişkisinin mükemmel olmasını ister. Her güzel giden ilişkide elbette kırılmalar, anlaşmazlıklar, monotonlaşmalar olabilir. Bazı fikir ayrılıkları normal olsa da bunları yönetmek her zaman kolay değildir. Karşılıklı fedakarlık, sevgi ve saygı çerçevesinde kurulan ilişkilerde bile anlaşmazlıklar, ayrılıklar oldukça çok olabiliyor. Bununla birlikte İlişkinizi daha iyi hale getirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Sadece bir ilişki içinde olmak harika olsa da, her zaman olumlu bir zihniyette kalmak zordur. Kendinizi ilişkinizde olumsuz duygular geliştirirken bulursanız, bu yaygın bir durumdur. Bu, stresten, kişisel mücadelelerden veya eşinizin yaptığı bazı şeylerdeki hayal kırıklığından kaynaklanabilir, pozitifliği korumak biraz zor olabilir, ancak buna değer. İşte ilişkinizi iyileştirecek 9 kural...

GEREKSİZ YERE ELEŞTİRMEYİN

Biriyle çok zaman geçirdiğinizde, onun sadece harika yanlarını değil, kusurlarını da fark etmeniz doğaldır. Sizi çıldırtan o küçük şeyleri fark etmeye başladığınızda, bunları partnerinizin dikkatine çekmemeye çalışın. Aşırı eleştirel olmak eşinizin güvenini azaltabilir. Sadece bu düşünceleri yutun ve onun yerine eşinizde sevdiğiniz yönlere odaklanın.

DAHA ÇOK İLTİFAT EDİN

Partnerinizle ilgili her şeyi takdir etseniz bile, bunu yüksek sesle söylemek önemlidir. Partnerinizin hareketlerini, görünüşlerini ve kişilik özelliklerini iltifat etmek, onun daha fazla takdir görmesine yardımcı olabilir. Eşinize sık sık iltifat etmek, onun başarılarını ve iyi olduğu noktaları takdir etmek iyi hissettirmenin ötesinde onunda bunu yapmasını sağlar ve aranızdaki bağı güçlendirir.

BİRLİKTE GEÇİRDİĞİNİZİ GÜZEL ZAMANLARI HATIRLAYIN

Hepimiz zorlu dönemlerden geçiyoruz, ama güzel anılar bunun içindir. Zor aile zamanları, finansal sorunlar veya iş stresi yaşıyorsanız, bu ilişkinizi etkileyebilir. Bu rutinden çıkmak için, partnerinizle geçirdiğiniz tüm eğlenceli zamanlara bakabilir ve koşulların her zaman değiştiğini ve gelecekte dört gözle bekleyeceğiniz daha güzel zamanlar olduğunu hatırlayabilirsiniz. Bu, olumlu bakış açısı geliştirmenize ve olumsuzluktan uzaklaşmanıza yardımcı olabilir.

GERÇEKÇİ KALIN

Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Hepimizin uğraştığımız kusurları ve sorunları var ve her şeyin sonsuza kadar mükemmel kalacağını bekleyerek bir ilişkiye giremezsiniz. Cicim ayları sona erer ve uzun vadeli bir bağlılık sevgilinizle birlikte bir ekip çalışması, kendini geliştirme ve emek vermeyi gerektirir. Gerçekçi beklentilere sahip olmak bu yolculukta size yardımcı olabilir.

MİNNETTARLIK DUYGUSUNU BESLEYİN

Partnerinize onda sevdiğiniz şeyler için iltifat etmeniz gerektiği gibi, sahip olduğunuz takdir ettiğiniz özellikleri de tanımalı ve onun bu güzel özelliklerine karşı minnettarlık duygusunu beslemelisiniz.

Belki de harika bir dinleyici olmak, seni güldürmek, sinirlendiğinde seni nasıl sakinleştireceğini bilmek ya da kariyer yolunda seni cesaretlendirmeye yardımcı olmaktır. Bir şükran egzersizi olarak minnettar olduğunuz şeylerin bir listesini yapabilirsiniz ve bu, partnerinizle birlikte olmanızın tüm nedenlerini hatırlamanıza ve onları yeni bir ışık altında görmenize yardımcı olacaktır.

Sevgiliniz bir zihin okuyucu değildir, bu yüzden sizinle telepatik olarak iletişim kuramadıklarında kızmayın.

Bir ilişkide, ne istediğinizi açıkça belirtmek olumlu bir havayı sürdürmek için önemlidir. Partnerinizin imkansızı bilmesini beklemek, işleri olumsuza çevirmenin en kesin yoludur. İletişim çok önemlidir ve kendi isteklerinizi belirtmek bencilce değildir. Eleştirmeden fikrinizi ve isteklerinizi söyleyin, eşinizin isteklerini sormayı unutmayın, iyileştirmeler daha hızlı gerçekleşecektir.

KİŞİSEL BAKIM SİHİRLİ BİR ANAHTARDIR

Bir ilişkide daha pozitif olmak her zaman partnerinizle ilgili değildir. İş veya diğer sorumluluklar nedeniyle sık sık tükenmiş hissediyorsanız ve kişisel bakım ve kişisel gelişim için zamanınız yoksa, olumsuzluk içeri sızacaktır. Tüm enerjinizi eşinize harcamak yerine, öncelik vermeyi unutmayın. Kendi zihinsel sağlığınız ve kendinizi sevmeniz, daha destekleyici bir ortak olmanıza yardımcı olacaktır.

DUYGUSAL BAĞI ARTIRIN

Kaç yıldır birlikte olursanız olun, bir çift olarak büyümezseniz bağınız artmaz ve ikiniz yakınlaşmazsınız. Bunu, haftalık randevu geceleri, çift terapisine giderek veya sanat ya da yemek dersleri gibi birlikte hobiler edinerek yapabilirsiniz. Bu zamanı ve enerjiyi koymak, bağlantınızı artıracak ve aynı zamanda partnerinize de aynı şeyi yapması için ilham verecek ve bu da iyi hislerden oluşan olumlu bir geri bildirim döngüsüyle sonuçlanacaktır.

DAHA AÇIK FİKİRLİ OLUN

Bu, gerçekçi beklentilere sahip olmakla bağlantılıdır. Açık fikirli olmak, bu katı beklentilerden kurtulmanıza ve akışa devam etmenize yardımcı olabilir. Bazen, evrenle ve onun doğal düzeniyle savaşamazsınız ve çevrenizi veya durumunuzu değil, yalnızca zihniyetinizi değiştirebileceğinizi öğrenmeniz gerekir.

01/10/2022 17:32