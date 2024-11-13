Daha önce de aynı suçu işlemiş

Girne’de vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklanan 75 yaşındaki Mustafa Sakallı mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Olgun Arkan mahkemede olguları aktardı. Polis, 12 Kasım tarihinde, saat 13.30 raddelerinde, Dağyolu'nda, ikametgah içerisinde, Mustafa Sakallı’nın eşi I.S’nin yüzüne yumruk vurarak darp ettiğini ve I. S.'nin elmacık kemiğinin kırıldığını söyledi.

Polis aynı tarihte H.S.’nin ise (E-34), annesi I.S.’yi darp ettiği gerekçesi ile babası Mustafa Sakallı'nın yüzüne yumruk vurarak le adı edileni darp ettiğini açıkladı.

Polis, Mustafa Sakallı'nın ciddi darp ve vahim zarar suçundan tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının daha önceden de askıda benzer suçtan ve yine müştekiye karşı siddet gösterdiğini ve teminata bağlandığını belirtti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlının davasında hazır olmasını dikkate alarak askıda teminatı bulunduğunu ve bu bağlamda tutuklu yargılanmasının uygun olacağını ve 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.