Daha sadece 4 yaşında...

Amerika Birleşik Devleri (ABD) New Mexico eyaletinde 4 yaşındaki Stella Martin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında sırt ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 teşhisi konuldu. Hastanede tedavi gören Martin 9 ay sonra dün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

21 GÜN KOMADA KALDI

Doktorlar, küçük kızın koronavirüsle savaşırken iyi antikorların omurga sistemine saldırdığını teşhis etti. Stellanın akciğerlerinin çökmeye başladığını ve 3 hafta komada kaldığını ifade eden doktorlar, koronavirüsü atlatan Martin’in aynı zamanda omurilik tedavisi gördüğünü söyledi.

KOVİD-19’A YAKALANDIĞI GÜN BABASINI KAYBETTİ

Babasını hastaneye kaldırıldığı Nisan ayında koronavirüsten kaybeden 4 yaşındaki Martin’in virüsü babasından kaptığını ifade eden doktorlar, "Martin, kovid-19’u yenerek, ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hastamız" diye konuştu.

ABD’de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291’e yükseldi.

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02/02/2021 17:40