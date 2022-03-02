Daha sağlıklı bir zihin için ne yapmalısınız?

Rutinler birçok insan için rahattır, çünkü çevremizi kontrol altında hissetmemize yardımcı olur ve bu da ne bekleyeceğimizi bilme konusunda öngörülebilirlik ve güven yaratır. Günlük ritüelleri günlük deneyimlerinize dahil ettiğinizde, kendinize güvenlik ve rahatlık alanı sunarsınız.

Kendinize daha iyi bakmak için yapacağınız günlük ritüeller sadece organize olmamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kendinizle bağlantı kurmanız, sizi besleyen faaliyetlerde bulunmanız ve gün boyunca kendinizi değerlendirmeniz için zaman sağlar. Sihir, bu ritüeller rutin hale geldiğinde gerçekleşir.

Rutinler birçok insan için rahattır, çünkü çevremizi kontrol altında hissetmemize yardımcı olur ve bu da ne bekleyeceğimizi bilme konusunda öngörülebilirlik ve güven yaratır. Günlük ritüelleri günlük deneyimlerinize dahil ettiğinizde, kendinize güvenlik ve rahatlık alanı sunarsınız.

Harcamalarınızı yazar gibi gününüzü de yazın

Biz hep ne diyoruz; harcamalarınızı 1TL olsa bile yazın. Yazılmayan şeyler uçup, gider. Gününüzü yazmanın zihinsel sağlığınız için birçok faydası var. Buna odaklanmayı ve organizasyonu teşvik etmek, endişeyi azaltmak ve duygularınız için bir çıkış sağlamak da dahil. Yazı yazma alışkanlığını benimserken, katı kurallar yok. Bazı insanlar uyandıklarında yazmayı tercih ederken, bazıları ise gece yatmadan önce yazmayı tercih eder. Kararı siz belirleyin. Nasıl ve ne zaman günlük tuttuğunuza bakılmaksızın, düşüncelerimizi yazma ritüeli “daha yaratıcı olmamıza yardımcı olurken aynı zamanda duygularımızı ifade etmemiz ve yansıtmamız için bize alan sağlar.

Hareket edin

Hareket etmek iyi bilinen bir zihinsel sağlık aracı. Ancak dikkatli olmazsak, niyetimize bağlı olarak çok fazla strese, baskıya ve hatta kendimiz hakkında bazı olumsuz duygulara neden olabilir. İşte burada niyet devreye giriyor. Günde en az 15 dakika hareket etmek, stresi hafifletmeye, üretkenlik ve başarı duygularımızı artırmaya yardımcı olabilir. Mesela gününüze 15-30 dakikalık bir yürüyüş eklemek harika bir fikirdir. Daha iyi bir genel ruh haline yol açar.

Önce yatağınızı sonra kendinizi toparlayın

Mantıksız gelebilir, ancak gün boyunca küçük temizlik eylemleri daha sağlıklı bir zihin elde etmenizi sağlar. Sabahları yatağı toplamak, kişinin sakinlik hissini artırabilir ve rahatlamayı teşvik edebilir.

Sosyalleşin

İnsanlar sosyal yaratıklar olduğundan, başkalarıyla sosyal bağlantı kurmak önemli. İster birine onu sevdiğinizi söyleyin, ister bir arkadaşınızı kontrol etmek için mesaj atın ya da sevdiğiniz biriyle hızlı bir telefon görüşmesi yapın… Günlük sosyal etkileşim kurmanın pek çok faydası var. Bununla birlikte, başkalarına aşırı bağlılık göstererek kendimizi tamamen tüketmek değil, sosyal bağlantıyı güçlendiren küçük bir şey yapmak, yalnızca başkalarıyla olan ilişkimizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda yalnızlık veya endişe duygularımızı da azaltabilir.

Ritüelleri alışkanlık haline getirin

Çoğu yeni aktivitede olduğu gibi, günlük ritüelleri alışkanlığımız haline getirmeliyiz. Ancak, alışkanlıklar oluşturmak zaman alabilir. Yeni günlük ritüeli benimserken yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri yavaş yavaş ilerlemektir.

Nitelikten çok nicelik tuzağına düşmemek de önemli. Birçok farklı aktivite ve planla tamamen yeni bir ritüel yaratmak heyecan verici olabilir, ancak daha az, daha anlamlı aktiviteye sahip olmak, bunalmanızı önlemek ve ritüelinizin gerçekleştirmeniz çin faydalı olabilir. Unutmayın, bu, kendinizle gerçek bir bağlantı kurmak ve gününüzü kolaylaştırmak için zaman yaratmakla ilgili, üretken olmak için yapmanız gereken şeylerin listesini kontrol etmekle ilgili değil.

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02/03/2022 17:15