Daha sıcak kışlar hava felaketlerinin itici gücü olabilir

İklim krizini kavurucu yazlar ve bunlara eşlik eden kuraklıklar, orman yangınları, kasırgalar ve sıcak hava dalgaları ile ilişkilendirilebilirken, daha ılıman kışlar da feci hava olaylarının ve derin değişikliklerin itici gücü olabilir.

Geçen hafta sonu Amerika'nın ortabatısını ve güneyini vuran kasırgalar, değişen hava düzenlerinin tetiklenmesi, tarımsal kullanımdaki değişimler bu itici gücün nedenleri olarak görülüyor.

Dünya'da Aralık ayında görülen daha sıcak ölçümler endişe yaratıyor.

Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü'ndeki iklimbilimciler bitkilerin ve hayvanların da sıcaklıklara göre hareket ettiğini ve sıcak bir kışın sistemin çöküşüne neden olacağı konusunda uyarıyor.

Isınan Dünya'da aşırı olayların nasıl değiştiğini inceleyen iklim bilimcisi Daniel Swain, "Kuzey Kutbunun daha soğuk mevsimlerde diğer yerlerden üç kat daha hızlı ısınıyor, aynı zamanda ısınmayla ilişkili birçok etki de artıyor" diye konuştu.

ABD'nin batısında devasa bir kar kuraklığı yaşanıyor.

Uzmanlar geçen hafta 2 bin 500 metrede yangın riski yaşandığına dikkat çekti.

Su kaynakları etkilenecek

Kar yağışı olmaması su kaynaklarının birikmesine de olumsuz etki ediyor.

Columbia Üniversitesi'ndeki Lamont Doherty Dünya Gözlemevi'nde yardımcı araştırma bilimcisi olan Chiara Lepore, Amerika Birleşik Devletleri için iklim modeli projeksiyonlarının, gezegen ısındıkça şiddetli fırtınalar için elverişli koşulların olasılığında genel olarak bir artış olacağına işaret ettiğini söylüyor.

Tarıma darbe vuracak

Daha sıcak kışlar tarımı da etkileyebilir, çünkü bazı mahsuller en iyi sonuçları elde etmek için soğuk saatler eşiğine ihtiyaç duyar.

2100 yılına kadar California Central Valley'de birçok meyve bahçesi mahsulünün ihtiyaç duyduğu soğuk hava sıcaklıkları yüzde 60'a kadar düşebilir.

Araştırmacılar, en uzun soğuk hava dönemine ihtiyaç duyan elma, kiraz ve armutların en sert darbeyi alabileceğini belirtiyor.

Kış sonu sıcağı, tomurcuklanmadan hemen sonra don yaşanması ekinlere de zarar verebilir.

Sıcaklıklar arttıkça, ılıman iklim bölgeleri artık bildiğimiz şekilde bir kış geçirmeyeceği uyarısı yapılıyor.

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17/12/2021 11:22