Daha Şimiden Çocuklar Arasında Ayrım Başladı...

KOLEJLER EĞİTİM SİSTEMİNIN YÜZ AKIDIR. BU SORUNDUR. BÜYÜK BİR DENGESİZLİK İÇERİSİNDE OLUŞAN BU SİSTEM KENDİ İÇİNDE ADALETSİZLİK İÇERİYOR

DAHA ŞİMİDEN ÇOCUKLAR ARASINDA AYRIM BAŞLADI. DEVLET DE AİLELER ARASINDA AYRIM YAPIYOR… OKULLAR ARASINDA DA CİDDİ HAKSIZLIKLAR VAR… SÜREKLİ BİRİLERİ ÜVEY EVLAT

Kolej Giriş Sınavı, çocukları ilkokuldaki her aile için büyük bir sorun. Hele çocuk biraz iyi bir öğrenciyse, sınavın önemi daha da artıyor. Özel dersler, özel hocalar başlıyor. Sistem yıllardır böyle kurulmuş, böyle devam ediyor. Başarılı öğrenciler sınavla tek yere toplanıyor

Peki gerçekten öyle mi? Sistemin kendi içerisinde o kadar çok sorunu var ki… Bir kere hayat bir yarış. Dolayısı ile, eğitim hayatı da bu yarışın başlangıç noktası. Çocukların sınavla seçilmesi, kendilerini özel hissetmesi, özel öğretmenlerin eline teslim edilmeleri önemli…

Birçok ailenin hayali ada genelindeki kolejler. Peki neden? Sadece öğrenciler sınavla seçildiği için değil. Aynı zamanda devletin elinde kalan “en iyi okul” görünümünde olduğu için. İnanıyoruz ki, koleji kazanan çocuklar, özel çocuklar. Hayat öyle olmadığını öğretiyor

Bu yıl Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, , İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 alınacak

Kolej sınavlarını kazanarak devletin “bu özel okullarına” kayıt yaptırmaya hak kazanacak öğrenci sayısı 645. Peki bu öğrencileri seçerken, sistem her ilçede adil mi? Bu konuda adil ve doğru bir sistem kurulabildi mi? Sanırım eğitim bakanlığının cevap vermesi gereken bu

Neden? Anlatayım. Bakınız. Her ilçede kayıtlar yapılarak çocuklar sınava dahil ediliyor. Öncesinde büyük para harcayan aileler, dershaneler, özel dersler, deneme sınavları, getir götürler derken büyük bir servet harcıyor. Bu işlerin aylık ortalaması 10- 15 bin TL…

“Çocuğum iyi bir okulda okusun” motivasyonu bu. Artık buna bir etken daha var. Özel okulların ücretleri. Göreceksiniz, önümüzdeki yıl özel okulların yıllık masrafı, ulaşımla birlikte çok rahat 300 bin Türk lirası sınırında olacak. Sanırım bu da aileleri motive eden başka bir nokta

Sınavın sonrası bölgelere göre barajlar oluştu. 150 öğrenci alacak olan Lefkoşa’da baraj 83… 100 öğrenci alacak Mağusa’da 79, 100 öğrenci alacak Girne’de 81, 75 öğrenci alacak Güzelyurt’ta 75, 75 öğrenci alacak Iskele’de 70, 25 öğrenci alacak Lefke’de 56…

Mevzuata göre, 50’nin altında doğrusu olan çocuklar koleje alınamaz. “İmam Hatip Lisesi” demem adına, ismine “Haspolat HS İlahiyat Koleji” dediğimiz okulumuzda baraj kaç? Sıkı durun: 41… Evet, 120 öğrenci alınacak okula girmek için, 100 soru üzerinden en az 50 doğru yapan yeterli öğrenci yok

Peki, öğrenim açısından en iyi imkanlara sahip, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin en hızlı bir şekilde talebi yerine getirilen okul hangisi? Akademik olarak girişi en kolay okul, Haspolat HS İlahiyat Koleji. Bu tabloya bakarak devletin diğer okullarına nasıl bir haksızlık yapıldığına cevabı hükümet versin

Bir başka gerçek var. Lefkoşa öncelikli tercih, Girne ve Mağusa ikinci. Düşünsenize, Güzelyurt ve İskele Maarif Kolejleri de o bölge çocukları için kurulmuş. Peki öyle mi? Maalesef üzücü bir gerçek de oralarda yaşanıyor. Baraj puanlarını yukarıda yazdım. Güzelyurt 76, İskele 70

Deneme sınavlarına asılan Lefkoşa ve Girneli aileler, Güzelyurt’a, Mağusalı aileler de ağırlığı Iskele’ye veriyor. Bir bakıyorsunuz, İskele’deki sınava, Mağusa’dan daha fazla öğrenci katılıyor. Yıllardır böyle. Peki, Güzelyurt ve İskele bölgesindeki çocukların hakkını yemiyor muyuz?

Lefkoşa ve Girne’den gidenler, uyduruk adres bilgileri ile Güzelyurt ilçesi ilkokullarından mezun olan çocukların hakkını yiyor, Mağusa’dan gidenler de İskele bölgesinin. Sonra torpil arayıp duruyor aileler, çocuklarını Lefkoşa ve Girne’ye getirmek için

Her yıl devam eden bu adaletsiz ortam bu yıl da kendini gösterdi. İlçelerle alakası olmayanlar alaka bulmak için akla karayı seçti. Bir taraftan çocuklar daha şimdiden birbirlerinin hakkını yiyerek hayata atılırken, önümüzdeki sene başı bakanlık ve okul yönetimleri kavgaya hazır