Daha uzun saçlar için bitkisel yağ bakımı nasıl yapılmalı?

Nesiller boyunca, doğal ve bitkisel yağlar, çeşitli saç sorunlarını gidermek ve saçların sağlıklı şekilde büyümesini sağlamak için kullanılmıştır. Bitkisel doğal yağlar saçlarınızda kısa sürede harikalar yaratabilir ancak bunun için doğru kullanılması çok önemlidir aksi halde saçınıza zarar bile verebilirsiniz. Saçlarınızı doğal yağlar ile beslenmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. İşte daha uzun ve bakımlı saçlar için doğal yağ bakımı ve doğal yağları saça sürerken dikkat edilmesi gerekenler.

Saç yağlama, kütikül hücrelerinizin boşluklarını kaplayarak saç köklerinizi yüzey aktif maddelere zarar vermekten korur. Yağlama, saç tellerinizin hidral yorgunluğunu önler ve kimyasal ürünlerin neden olduğu saç hasarını azaltır.

SAÇLARI YAĞLAMANIN FAYDALARI

1. Saç derisine ve saç köklerine besin ve vitamin ekler,

2. Saç büyümesini ve parlak saçları desteklemek için saç köklerini güçlendirir,

3. Saçtaki istenmeyen kabarıklığı ve tülerikliği alır,

4. Saç köklerini besler ve saçı yumuşak ve nemli tutar,

5. Çay ağacı yağı ve gül yağı gibi uçucu yağlar, belirli kafa derisi ve cilt sorunlarını hedefler,

6. Kepeği önler,

7. Saçın erken grileşmesini önler,

8.Saç dökülmesine karşı savaşır.

Saç yağını yüzeysel bir seviyede uygulamak sizi sadece yağlı bir saç derisi ile baş başa bırakır ve saçınız için hiçbir şey yapmaz.

Doğru yağlama yöntemini bilmek, saçınızın tüm faydalarından yararlanabilmesi için önemlidir.

Saçınızı yağla beslemek, vücudunuzu sağlıklı tutmak ve yiyeceklerle beslemek gibidir. Sağlıklı, kalın ve parlak kalmasını sağlamak için saçınızı arada sırada yağ ile beslemelisiniz ancak bunu doğru yöntemlerle yapmak çok önemlidir.

İşte adım adım doğal yağlarla saç bakımı hakkında bilmeniz gerekenler...

SAÇ NASIL YAĞLANIR? DOĞAL YAĞLARIN SAÇTA KULLANIMI

Saç derinize ve saçınıza masaj yapmak kan dolaşımını artırmaya yardımcı olur, böylece saç büyümesini destekler. Saçınızı doğru şekilde yağlamak için aşağıda belirtilen adımları izleyin.

Neye ihtiyacın var?

Taşıyıcı Yağ

Uçucu Yağ

Saç yağını doğru şekilde uygulama sürecinin tamamı yaklaşık olarak 35-40 dakika kadar sürebilir.

KURU SAÇA UYGULAYIN

Yağ suyu iter. Yağı ıslak saça uygularsanız, su saçı itecek ve derinlemesine nüfuz etmesine izin vermeyecektir. Bu onu etkisiz hale getirecektir.

Su, saçınızda ve saç derinizde yağın geçmesine izin vermeyen bir tabaka oluşturur. Bu nedenle, saç derinizin ve saçınızın daha derin katmanlarını besleyebilmesi için ideal olarak kuru saça yağ uygulamalısınız.

Doğru taşıyıcı yağı seçin

Taşıyıcı yağlar tek başına veya uçucu yağlarla birlikte kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı, jojoba yağı, üzüm çekirdeği, zeytin, badem ve avokado yağı, yaygın olarak kullanılan bazı taşıyıcı yağlardır. Yağlı bir saç deriniz varsa, üzüm çekirdeği veya badem gibi hafif yağları tercih edebilirsiniz.

Uçucu yağınızı seçin

Özelliklerine, saç tipinize ve ihtiyaçlarınıza göre uçucu bir yağ seçebilirsiniz. Nane, lavanta veya sandal ağacı gibi uçucu yağlar, çok güçlü olabileceğinden ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceğinden taşıyıcı yağlarda seyreltilmelidir. %2.5 seyreltme için herhangi bir taşıyıcı yağın 6 çay kaşığı başına 15 damla herhangi bir uçucu yağ kullanabilirsiniz.

Yağlarınızı ısınana kadar birkaç saniye ısıtmak, besinlerin saça geçmesini kolaylaştırır. Ilık yağ kullanmak, saç tırnak etlerinize daha derin nüfuz etmesine izin verecek ve saç derinizi nemli tutmak için bunları kapatacaktır.

Yağı dairesel hareketlerle birkaç dakika boyunca saç derinize nazikçe masaj yapın. Tüm kafa derisi boyunca 10-15 dakika boyunca çalışın.

Saç derisi ile işiniz bittikten sonra, nazikçe saçınızın uçlarına doğru ilerleyin.

Saçınızı topuz yapın ve alnınıza sıcak bir bez sarın. Bu, gözeneklerinizin ve kütiküllerinizin açılmasına neden olarak yağların saç derinize ve saç köklerinize daha derin nüfuz etmesine izin verir.

Saçınızı çok sıkı sarmayın, kırılmaya neden olabilir.

Yağınızı uyguladıktan sonra gece boyunca bekletebilir ve ertesi gün şampuanla iyice yıkayabilirsiniz. Saçınızı durulamak için normal veya soğuk su kullanmayı deneyin.

DİKKAT: Yoğun uçucu yağları büyük miktarlarda kullandıysanız, onları bir veya iki saatten fazla bırakmak iyi bir fikir olmayabilir. Saç derinize kir ve kirlilik çekebileceğinden, bir günden fazla yağ bırakmamanız da önerilir.

SAÇ YAĞLAMA İPUÇLARI

Saçınızı yağladıktan hemen sonra taramayın

Saç deriniz gevşediği için saçlarınız bu noktada kırılmaya karşı savunmasızdır. Yağ saçınızı ağırlaştırabilir ve saçınızı yağladıktan hemen sonra taramak sadece kırılmasına neden olur.

Yeterli süre bekletin; ne az, ne fazla!

Tüm fazla yağdan kurtulmak önemlidir, ancak çok erken değil! Yağın en az bir saat saç derinize oturmasına izin verin. Bu, yağın foliküllere nüfuz etmesini ve saç derinizi beslemesini sağlar.

Fazla yağ daha iyi değildir

Saçınıza çok fazla yağ sürmek, yıkamak için fazladan şampuan kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Bu, çıkarmaya çalıştığınız fazla yağla birlikte saçınızın doğal yağlarını da yok edecektir.

Fazla sıkı bağlamayın

Saçınızı toplamak, saçınızın kırılmaya meyilli olmasına neden olabilir. Saçınız savunmasız bir durumda ve zaten yağ tarafından ağırlaştırılıyor. Saçınızı toplamak sadece kırılmaya neden olur.

Havluya sarmayın

Havlular serttir ve yağa batırıldığında saçınızı kırabilir. Bunun yerine sıcak, düz pamuklu bir bez veya gömlek kullanın.

Saç masajı yaparken dikkat!

Saç derinize çok hızlı veya kuvvetli bir şekilde masaj yapmak saçınızı kırabilir. Saç derinize dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapmak, bunun için doğru yoldur.

Şampuanlayarak saçınızı iyice arındırın

Tüm fazla yağın yıkanması önemlidir. Birçoğumuz fazla yağdan kurtulmak için şampuanımızı aşırı kullanma eğilimindeyiz. Saçınızda çok fazla şampuan kullanmak, doğal yağlarını yok edebilir ve yarardan çok zarara neden olabilir.

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15/09/2022 22:38