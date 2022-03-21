Daha yumuşak bir et için bunları yapın

Et yaparken hepimizin yanlış yaptığı bir takım hatalar vardır. Lokum gibi dağılan bir et pişirmenin püf noktalarını sıraladık:

• Et seçimi önemli. Dinlenmiş, sinirsiz bir et yumuşak bir lezzetin ilk koşuludur.

• Etinizi bir gün önceden marine edin. Marinasyon için süt, zeytinyağı ve kekik, kırmızı toz biber, taze çekilmiş karabiber gibi baharatları kullanabilirsiniz. Eti, bu malzemelerle harmanlayın ve üzerini bir folyo ile kapatarak buzdolabında bekletin.

• Eti ızgara şeklinde pişirecekseniz pişirmeden önce mühürleyin. Mühür işleminden sonra tavadaki yağı (zeytinyağı ya da tereyağı tercih edebilirsiniz.) etin üzerine belli aralıklarla ekleyerek kızartmaya devam edin.

• Eğer haşlama bir et yapacaksanız etin içerisine 1-2 damla sirke eklemek etin yumuşamasına katkıda bulunur.

• Kuşbaşı etlerinizi de pişirmeden önce zeytinyağı ve tuz ile marine edip 6-8 saat aralığında buzdolabında bekletebilirsiniz.

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21/03/2022 17:55