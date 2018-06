Dahlameroğlu:Doping yaptıranlar bize saldırdı!

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, dün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda basın toplantısı yaparak son dönemlerde federasyonu ve Başkan Ali Dahlameroğlu’nu hedef alan söylemlerin asılsız olduğu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Basın toplantısına Başkan Ali Dahlameroğlu, Asbaşkan-Uluslararası Hakem ve Antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen, 2017 WABBA Dünya Şampiyonlar Şampiyonu Murat Şenyiğit, 2010 yılı Vücut Geliştirme WBFF Dünya Şampiyonu Yakup Çavuşgil, 2018 Dünya Şampiyonu Aysu Dursun ve 2018 NAC Dünya Klasik Vücut Geliştirme Üçüncüsü Sel Sarıtaş ile birlikte Türkiye Şampiyonası’nda 10 kategoride 9 şampiyonluk elde eden çocuk fitness milli takımı sporcuları katıldı.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından yapılan basın açıklamasının tam metni şu şekilde; “KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu olarak belirli bir süreden beri sosyal medya ve basın yolu ile federasyonumuzu ve başkanımız Ali Dahlameroğlu’nu hedef alan iftiralardan, kötü söz ve söylemlerden dolayı siz değerli spor basın mensuplarına bu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bahse konu iftira niteliğinden öteye gitmeyen ve camiamızda hiçbir şekilde itibar görmeyen bu saldırıların içerikleri ile ilgili olarak gereken cevabi bu basın bildirisi ile vermeyi ve bu vesile ile sizler ile bir araya gelmeyi tarafınızdan rica etmiş ve sizlerde bizlerin bu isteğini kırmayıp buraya gelerek bizleri onurlandırmış bulunmaktasınız. Sahsım ve federasyonumuz adına çok teşekkür ederim. Federasyonumuza yönelik başlatılan bu iftira ve karalama kampanyasının zamanlamasına dikkatinizi çekmek isterim.

Sosyal medya ve basın üzerinden başlatılan bu saldırı tam da bu saldırıları yapan kişiler hakkında federasyonumuza gelen şikayetler ve bunun sonucunda bu kişiler hakkında federasyonumuzun araştırma başlattığı döneme denk gelmektedir. Bu şahıslar hakkında tarafımıza gelen şikayetler bahse konu kişilerin kendi spor salonlarında küçük yaşta sporculara, Uluslararası Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA) yasaklı maddeler olarak yayınlamış olduğu zararlı maddeleri sattığı ve kullandırttığı yönündedir. Bu bağlamda gereken araştırmalar ve ilgili kurumlar ile bağlantı kurulmuş olup neticelerini de bilahare sizler ile paylaşacağız. Federasyonumuzun milli takim seçmeleri ve teknik kurullarımız tarafından uygunluğu belirtildikten sonra ortaya çıkan milli takımımızın uluslar arası alanda Ülkemizi temsil etmesiyle ilgili olarak; tarafımıza yöneltilen bazı sporcuların kollanıp bazı sporcuların engellendiği yönündeki açıklamalarda hiçbir gerçeklik payı bulunmamakta olup, milli takıma seçilip ülkemizi uluslararası alanda temsil eden sporcularımızın almış oldukları şampiyonluklar ve başarılı dereceler de bunun bir kanıtıdır.

Ayrıca ülkemizde milli takım seçmelerine katılıp başarılı olan ve teknik kurullarımız tarafından milli takıma alınan herhangi bir sporcunun yurtdışında federasyonumuzu ve ülkemizi temsil etmesi aleyhine federasyonumuzca alınmış herhangi bir karar veya cezai yaptırım bulunmamaktadır. Federasyonumuzun mali hesapları ile ilgili olarak başkanımız Ali Dahlameroğlu’nun da şeref ve haysiyetini hedef alarak yapılan iftira ve karalamalar ile ilgili olarak ise; Federasyonumuz Spor Dairemize bağlı özerk bir federasyon olarak Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamında her yıl olağan genel kurulunu gerçekleştirerek üye kulüplerimizin de katılımı ile mali rapor değerlendirmesi ve aklanması yapmakta ve bunu da Spor Dairemize sunmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu böyle olmuş olup, Spor Dairesi tarafından geçmiş yıllar ve bu yıl ile ilgili olarak vermiş olduğumuz mali rapor incelenmiş olup bu konuda herhangi bir aksaklık çıkmamıştır. Bu yıl da her yıl olduğu gibi genel kurulumuzda üye kulüplerimiz mali raporumuzu (bilanço) incelemiş ve oybirliği ile tüm üye kulüplerimiz tarafından onaylanarak aklanmıştır. Bu bağlamda ne Spor Dairesi ne de devletimizin herhangi başka bir kurumu tarafından Federasyonumuza veya federasyon başkanımız Ali Dahlameroğlu’na yönelik herhangi bir soruşturma mevcut değildir. Bilakis Federasyonumuz yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda Spor Dairemiz ve bağlı bulunduğu Başbakanlık makamı ile çok iyi bir birliktelik ve iletişim içerisinde onların da büyük destekleri ile başarılı organizasyonlara ve derecelere imza atmaktadır. Bu bağlamda federasyonumuza, özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın yapmış olduğu çocuk fitnes branşımıza vermiş oldukları önem ve destek için Sayın Başbakanımız Tufan Erhürman ve Spor Dairemiz Müdürü Sayın Alkan Değirmencioğlu’na sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Federasyonumuz Başkanı olarak ben, yönetim Kurulumuz, Teknik Komitelerimiz, Üye Kulüplerimiz, Hakemlerimiz, Antrenörlerimiz ve Sporcularımız ile uyum içerisinde Federasyonumuz çatısı altındaki spor branşlarımızı Ülke içerisinde ve uluslar arası alanda en iyi şekilde yapabilmek ve gençlerimizin önünü açmak için çok özverili bir şekilde çalışmaktayız Ülkemiz sporcularının her biri bizler için büyük bir değer olup bunun bilinci ile hareket etmekteyiz. Saygılarımla bilgilerinize rica ederim.” BRTK